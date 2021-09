Precies een maand na de aardbeving op Haïti heeft het Rode Kruis tot nu toe ruim 1,7 miljoen euro opgehaald voor hulpverlening aan het land. Met het geld bekostigt de hulporganisatie onder andere waterzuiveringsinstallaties.

Door de aardbeving half augustus kwamen ruim 2.100 mensen om het leven. Zeker twaalfduizend mensen raakten gewond en veel huizen, ziekenhuizen en scholen zijn verwoest of beschadigd. Daarna trok de tropische storm Grace over het gebied. Het Rode Kruis vreest voor nog meer noodweer tijdens het huidige orkaanseizoen, dat tot eind november loopt.

De hulporganisatie vreest ook voor een cholera-uitbraak omdat er in veel gemeenschappen gebrek is aan schoon drinkwater. Het Rode Kruis werkt aan oplossingen door het herstellen van watersystemen. De organisatie heeft tot nu toe twee waterzuiveringsinstallaties geïnstalleerd, die elk 60.000 liter schoon water per dag produceren voor vierduizend mensen. Er zullen de komende weken nog meer installaties volgen.

Ook heeft het Rode Kruis aan 2.115 gezinnen in Nippes en Sud water- en hygiënepakketten uitgedeeld. Samen met andere organisaties is bijna 200 ton hulpgoederen afgeleverd in de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince, die vanaf daar verspreid worden naar de getroffen gebieden.

Het Rode Kruis meldt verder dat het verlenen van hulp ernstig bemoeilijkt wordt. Door het noodweer zijn wegen weggeslagen waardoor veel gebieden moeilijk bereikbaar zijn.

Mensen kunnen nog altijd geld storten via giro 5125.