De rechter op Curaçao heeft maandag bepaald dat er juridisch "geen rechtvaardiging is om paren van gelijk geslacht een burgerlijk huwelijk te weigeren". Zeker zolang er geen alternatief is voor homostellen, zoals een geregistreerd partnerschap, gaat het om "ongeoorloofde discriminatie". Het is volgens de rechter nu aan de wetgever om maatregelen te treffen.

In het burgerlijk wetboek van Curaçao is bepaald dat een huwelijk alleen gesloten kan worden tussen een man en een vrouw. Volgens de rechter is die bepaling in strijd met het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod zoals dat staat opgenomen in de Curaçaose grondwet.

De zaak was aangespannen door mensenrechtenorganisatie Human Rights Caribbean namens twee vrouwen op het eiland die in het huwelijk willen treden.

"Het recht is er niet slechts voor de meerderheid van de bevolking of zij die geloven in God. Juist minderheden moeten zich gesteund weten door het recht", zegt Human Rights Caribbean in een reactie op de uitspraak.