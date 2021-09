Voor het tweede jaar op rij is in 2020 een recordaantal natuurbeschermers vermoord, meldt de Britse mensenrechtenorganisatie Global Witness. Meer dan een derde van de 227 slachtoffers behoort tot de oorspronkelijke bewoners van een gebied en dat is een relatief groot aandeel.

Wereldwijd behoren 370 tot 500 miljoen mensen tot de oorspronkelijke bewoners van een gebied. In 2019 telde de aarde ongeveer 7,7 miljard inwoners.

De moorden op de natuurbeschermers die tot oorspronkelijke bewoners worden gerekend, vonden voornamelijk plaats in Mexico, Midden- en Zuid-Amerika, de Filipijnen, Saoedi-Arabië en Indonesië.

Het aantal moorden op natuurbeschermers vertoont al enkele jaren een stijgende lijn. In 2017 ging het wereldwijd om 207 moorden. Twee jaar later werden 212 milieuactivisten om het leven gebracht. Ook in 2020 ging het om een recordaantal (227).

Colombia was opnieuw het land waar de meeste natuurbeschermers zijn vermoord. In 2020 werden in het Zuid-Amerikaanse land 65 milieuactivisten om het leven gebracht. In 70 procent van alle gevallen werden natuurbeschermers vermoord, omdat ze probeerden ontbossing en de ontginning van natuurgebieden tegen te gaan.

In augustus betaalde Suriname acht dorpen met oorspronkelijke bewoners een schadevergoeding. Suriname had hun woongebieden laten ontginnen door bedrijven van buitenstaanders en had daarmee hun leefgebied niet gerespecteerd. In 2007 werd het land al veroordeeld in een soortgelijke zaak.