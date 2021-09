Een Italiaanse rechtbank onderzoekt of de jongen die in mei een kabelbaanongeluk in het land heeft overleefd illegaal door zijn grootvader naar Israël is meegenomen. Het zou kunnen neerkomen op ontvoering, meldt VRT Nieuws.

De toen vijfjarige Eitan raakte in mei ernstig gewond door een val van zo'n 300 meter die veertien anderen in de cabine, onder wie zijn ouders, broertje en overgrootouders, het leven kostte. Daarna is binnen zijn familie een strijd losgebarsten over de voogdij van het kind.

De jongen werd door de rechtbank toegewezen aan de zus van zijn vader, die in het noorden van Italië woont. Familieleden van zijn moeder hebben bezoekrecht. Eitan zou nu door de grootvader aan moederszijde op een privévlucht zijn meegenomen naar Israël.

Een tante van Eitan sprak in een Israëlische radio-uitzending tegen dat er sprake is van ontvoering. "We hebben hem naar huis gebracht, dit is wat zijn ouders wilden. We moesten dit wel doen, want we hadden geen informatie over de fysieke en mentale gezondheid van Eitan."

Kort na het kabelbaanongeluk zijn de ingenieur van de kabelbaan, de directeur en het operatieve hoofd van het bedrijf dat de dienst van het dorp Stresa naar Mottarone levert door de politie aangehouden. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA hebben ze hun verantwoordelijkheid voor het drama erkend.

Volgens de openbaar aanklager was het ongeluk het gevolg van "een bewuste actie" van de drie. Onderzoek heeft aangetoond dat met een van de remsystemen was geknoeid om vertragingen van de kabelbaan te voorkomen. Hierdoor kon het noodsysteem niet geactiveerd worden.