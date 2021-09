De bondskanselierskandidaat van de sociaaldemocraten (SPD) Olaf Scholz heeft volgens televisiekijkers in Duitsland ook het tweede debat in de aanloop naar de verkiezingen op 26 september gewonnen. Hij kreeg de hoogste waardering van Duitse televisiekijkers en hij kwam volgens hen ook het betrouwbaarst over.

Armin Laschet, de kandidaat van Merkels partij CDU, kwam een stuk minder betrouwbaar over volgens de kijkers van ARD. In het begin van het debat was hij vooral bezig om Scholz aan te vallen. Later ging het wel meer over zijn eigen plannen. Annalena Baerbock van de Groenen kwam volgens de kijkers ook beter over dan Laschet.

Scholz won het 'Triell' tussen de drie belangrijkste kandidaten vorige week ook. Hij ging al aan de leiding in de peilingen, maar na vorige week nam de voorsprong op Laschet snel toe. Scholz kan rekenen op steun van 26 procent van de bevolking, Laschet stond op 20 procent en Baerbock op 15 procent.

Baerbock en Scholz hebben al vaker aangegeven graag samen in een coalitie te willen. Tijdens het debat leek Laschet vooral gericht op Scholz. Laschet hoopte tijdens het debat steun te winnen omdat hij in de peilingen flink achterloopt op Scholz. Baerbock had tijdens het debat de ruimte om wat rustiger debatteren, waardoor kijkers haar het sympathiekst vonden. Laschet vonden ze met afstand de minst sympathieke.

In zijn slotpleidooi zei Laschet dat hij er zal zijn voor de burgers, als hij de verkiezingen wint. Hij wil zorgen voor meer zekerheid en het vertrouwen van de burger winnen. Baerbock speelde in haar slotrede in op het klimaat. "Als u op mij stemt, dan zullen uw kinderen niet zeggen: hoe heeft het zover kunnen komen? Maar: dat hebben we gedaan." Scholz speelde in op een solidariteitsgevoel. "We moeten het samen doen."