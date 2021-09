Paus Franciscus heeft tijdens zijn korte bezoek aan Hongarije ook een bliksembezoek gebracht aan premier Viktor Orbán. De ontmoeting vond plaats achter gesloten deuren in een museum in Boedapest.

Het bezoek is niet vanzelfsprekend, omdat de paus en Orbán niet op één lijn zitten. De paus heeft meerdere keren kritiek geuit op landen met een nationalistische en populistische politiek, waar ook Hongarije onder valt. Hij roept op mensen van verschillende religies die oorlog en armoede ontvluchten te steunen. Dat staat haaks op het harde antimigratiebeleid dat Orbán voert.

Het bezoek van de paus duurt maar kort en is geen officieel pauselijk bezoek. Het hoofd van de katholieke kerk is in Boedapest om een religieus congres af te sluiten. Volgens een Orbán-gezinde televisiezender is de korte duur van het bezoek een manier om de premier "te vernederen". Na Hongarije reist de paus door naar Slowakije, waar hij twee dagen zal verblijven.

De ontmoeting werd niet uitgezonden en er werd geen fotomoment gehouden. Orbán deelde op Facebook wel een foto waarop hij de hand van de paus schudt. "Ik vroeg paus Franciscus om het christelijke Hongarije niet te laten vergaan", staat in het bijschrift.

Tijdens de mis riep de paus Hongaren op tot openheid. Hij zei dat het land zijn christelijke wortels kan behouden terwijl het zich openstelt voor en rekening houdt met degenen die hulp nodig hebben, een uitspraak die niet strookt met de denkbeelden van premier Viktor Orbán. De mis in het centrum van Boedapest werd bijgewoond door tienduizenden gelovigen.