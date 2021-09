Abimael Guzmán, oprichter en jarenlang leider van de Peruaanse guerrillabeweging Lichtend Pad, is overleden. Hij stierf op 86-jarige leeftijd in de extra beveiligde gevangenis op marinebasis Callao, zo maakte de gevangenisdirectie zaterdag bekend. Zijn gezondheid verslechterde de afgelopen maanden. Hij at nauwelijks meer en werd een tijdlang in het ziekenhuis behandeld.

"De terroristische leider Abimael Guzmán, die verantwoordelijk is voor het verlies van talloze levens van onze landgenoten, is dood", schreef president Pedro Castillo op Twitter. "Onze veroordeling van terrorisme is krachtig en onherroepelijk. Alleen in een democratie kunnen we een Peru bouwen van gerechtigheid en ontwikkeling voor ons volk."

Guzmán werkte in de jaren zestig als hoogleraar filosofie aan de universiteit van Ayacucho. Later ging hij ondergronds en richtte rebellenorganisatie Sendero Luminoso (Lichtend Pad) op. In 1992 werd hij gearresteerd in Lima en veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor een bloedige bomaanslag in de Peruaanse hoofdstad waarbij 25 doden en 155 gewonden vielen.

De rebellenleider heeft altijd ontkend verantwoordelijk te zijn geweest voor de aanslag, maar werd in september 2018 opnieuw tot levenslang veroordeeld. Tussen 1980 en 2000 kwamen bijna 70.000 mensen om het leven bij botsingen tussen Sendero Luminoso en staatsveiligheidstroepen.

Hoewel bijna alle leiders van Lichtend Pad achter de tralies zitten, zijn er nog steeds strijders verspreid in geïsoleerde bos- en berggebieden. De autoriteiten schatten eerder dit jaar hun aantal op 350 en beschuldigen hen van samenwerking met drugshandelaars.