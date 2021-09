De Taliban liegen en Frankrijk zal geen enkele relatie aanknopen met zijn nieuwgevormde regering. Dat heeft de Franse minister Jean-Yves Le Drian van Buitenlandse Zaken zaterdagavond gezegd voordat hij vertrok naar Qatar om daar zondag te spreken over toekomstige evacuaties vanuit Afghanistan.

"Ze zeiden dat ze sommige buitenlanders en Afghanen vrij zouden laten vertrekken en spraken van een inclusieve en representatieve regering, maar ze liegen", zei Le Drian op France 5 TV. "Frankrijk weigert deze regering te erkennen of enige vorm van relatie met deze regering te hebben. We willen actie van de Taliban en ze zullen wat economische ademruimte en internationale betrekkingen nodig hebben. Het is aan hen."

Parijs heeft ongeveer 3.000 mensen geëvacueerd en gesprekken gevoerd met de Taliban om die vertrekken mogelijk te maken. Volgens Le Drian zijn er nog enkele Fransen en een paar honderd Afghanen met banden met Frankrijk die in Afghanistan verblijven.