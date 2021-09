De Evangelische Lutherse kerk in de Verenigde Staten installeerde zaterdag de eerste bisschop die er openlijk voor uitkomt transgender te zijn. De 41-jarige Megan Rohrer gaat toezicht houden op bijna tweehonderd congregaties in Noord-Californië en Noord-Nevada. Zo'n 36.000 gelovigen zijn aangesloten bij die gemeenten.

Nadat de huidige bisschop zijn pensioen aankondigde, werd Rohrer in mei gekozen voor een termijn van zes jaar als bisschop van de Sierra Pacific Synode. De Lutherse kerk telt zo'n 3.3 miljoen leden in de Verenigde Staten en is daarmee een van de drie grootste kerken, naast de methodisten en katholieken.

Zaterdag werd Rohrer ingewijd in de Grace Cathedral in San Francisco. De nieuwe bisschop wil niet worden aangesproken met hij of zij, maar met het voornaamwoord hen. "Ik ga deze rol vervullen omdat een diverse gemeenschap Lutheranen in Noord-Californië en Nevada biddend en bedachtzaam heeft gestemd om iets historisch te doen", zei Rohrer in een verklaring. "Mijn installatie zal alles vieren wat mogelijk is als we erop vertrouwen dat God ons voorwaarts leidt."

Rohrer was eerder pastoor van de Grace Lutheran Church in San Francisco en kapelaancoördinator voor de politie in die stad. Hen hielp ook de daklozen- en lhbtiq+-gemeenschap van San Francisco.

Rohrer werd in 2010 een van de zeven lhbtiq+-predikanten in de Evangelische Lutherse kerk nadat predikanten in relaties van hetzelfde geslacht werden toegestaan. Rohrer is getrouwd en heeft twee kinderen.