In Barcelona hebben zaterdag ruim 400.000 betogers meegedaan aan een demonstratie voor Catalaanse onafhankelijkheid. Over een aantal dagen overlegt de regionale Catalaanse regering met de Spaanse regering over samenwerking en mogelijk meer autonomie voor de regio.

De helft van de Catalanen is voor onafhankelijkheid en de helft tegen. In 2017 stemden ze in een referendum voor onafhankelijkheid, maar dat is nooit erkend door de Spaanse regering. Meerdere politici die dat referendum organiseerden zitten ondertussen in de gevangenis.

De separatisten, die een meerderheid hebben in de regionale regering, zijn onderling verdeeld over de manier waarop ze onafhankelijkheid willen bereiken. Een aantal partijen wil met de Spaanse regering afspraken maken over een referendum. Andere partijen willen zich zonder medewerking van de nationale regering afscheiden van Spanje.

In Catalonië geldt 11 september als nationale feestdag. Dan wordt herdacht dat de legers van de Spaanse koning Filips V in 1714 Catalonië veroverden. De verovering van kasteel Cardona ten noorden van Barcelona was het einde van de Catalaanse onafhankelijkheid. De demonstratie begon om 17.14 uur.