Koning Mohammed VI van Marokko heeft zakenman Aziz Akhannouch opdracht gegeven een nieuwe regering te vormen. De steenrijke politicus wordt premier, nadat hij met zijn Nationale Vereniging van Onafhankelijken (RNI) de verkiezingen van woensdag volgens peilingen ruimschoots had gewonnen.

Akhannouch, die zijn fortuin verdiende in de energiesector, heeft naar verluidt nauwe banden met koning Mohammed VI, die al de nodige economische plannen heeft aangekondigd. De miljardair was eerder minister van Landbouw en zei in een toespraak na de verkiezingen al dat hij de "visie van de majesteit" zou uitvoeren.

RNI won 102 van de 395 zetels. De partij moet op zoek naar coalitiepartners om aan de benodigde meerderheid van minimaal 198 zetels te komen.

De regerende Partij van Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (PJD) leed een zware nederlaag door van 125 naar slechts 12 zetels te gaan. Premier Saadeddine Othmani van die islamitische partij is al vertrokken als partijleider. De PJD hield al rekening met een nederlaag, vanwege nieuwe regels waardoor de zetels anders worden verdeeld.