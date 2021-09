Brandweerlieden die een grote bosbrand in de buurt van de Spaanse Costa del Sol proberen te blussen, hebben zich vanwege de omstandigheden moeten terugtrekken.

Sterke wind en hoge temperaturen hebben een gevaarlijke rookwolk veroorzaakt die het blussen ernstig hindert. Inmiddels hebben ruim duizend mensen door het vuur hun huizen moeten verlaten, en één brandweerman is om het leven gekomen.

Het vuur nabij de toeristische plaats Estepona heeft al ruim 3.600 hectare bosgebied in de as gelegd.

Zeker vierhonderd brandweerlieden waren uitgerukt, maar de vele steile hellingen in het gebied maakten het werk extra lastig. Inmiddels zijn 69 vliegtuigen en helikopters bezig het vuur te blussen. Hulpdiensten verwachten het vuur op zijn vroegst zaterdag onder controle te krijgen.

Vuur lijkt aangestoken

Lokale autoriteiten denken dat het vuur is aangestoken, omdat de brand woensdagavond op meerdere plaatsen tegelijk uitbrak.

Meerdere Zuid-Europese landen kampten deze zomer met flinke natuurbranden. In Griekenland ging in augustus meer dan 100.000 hectare in vlammen op.