Leden van de Zuid-Duitse CSU, de conservatieve zusterpartij van de CDU van Angela Merkel, hebben op een partijcongres Markus Söder herkozen als partijleider. Söder ontving 87,6 procent van de uitgebrachte stemmen.

Söder is momenteel premier van de deelstaat Beieren en leidt de CSU sinds januari 2019. Hij wierp zich eerder dit jaar op om de kanselierskandidaat voor de christendemocraten te worden en Merkel op te volgen.

Hij gaf die poging echter al snel op, waarna CDU'er Armin Laschet, de premier van Noordrijn-Westfalen, het boegbeeld van het samenwerkingsverband werd. Söder sprak op het partijcongres in Neurenberg opnieuw steun uit voor zijn voormalige tegenstrever en beloofde "maximale eenheid" tussen de zusterpartijen.

De CDU/CSU domineert de Duitse politiek al lange tijd, maar zit afgaande op de peilingen nu in zwaar weer in de aanloop naar de verkiezingen van 26 september. De partijen kregen in een recente peiling 19 procent van de stemmen, terwijl coalitiepartner SPD van minister van Financiën Olaf Scholz op 25 procent uitkwam.

Söder waarschuwde op het partijcongres in Neurenberg opnieuw voor een ruk naar links bij de verkiezingen. "We willen geen linkse glijbaan in Duitsland", zei hij.

Op het partijcongres riep Söder op tot opheldering over een antiwitwaseenheid bij het ministerie van Financiën, waar een justitieel onderzoek naar is ingesteld. Scholz, die kans maakt de volgende bondskanselier te worden, heeft heel wat uit te leggen, zei Söder over schandalen waar de sociaaldemocraat bij betrokken is. Ook de linkse en rechtse oppositiepartijen kregen de nodige kritiek.