In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen vier jaar zeker 31 aanslagen op Britse bodem verijdeld. Dat zei de directeur van de Britse veiligheidsdienst MI5 vrijdag tegen BBC Radio Four.

Het ging volgens Ken McCallum om zeker 31 aanslagen waarvan de planning in een "vergevorderd stadium" was. Zes daarvan werden verijdeld gedurende de coronapandemie van de afgelopen anderhalf jaar.

De aanslagen zouden met name voorbereid zijn door moslimextremisten, maar McCallum benadrukte ook de groeiende terroristische dreiging uit extreemrechtse hoek.

Het VK en de wereld moeten "waakzaam blijven voor terroristische inspiratie" die leidt tot aanslagen. De dreiging daarvan is volgens McCallum "nog altijd aanwezig, en zal dat voorlopig ook blijven".

Volgens de MI5-topman is er geen twijfel dat de huidige situatie in Afghanistan extremisten zal motiveren om nieuwe aanvallen te plannen.

Daarnaast bestaat volgens de veiligheidschef de kans dat terroristen Afghanistan weer gaan gebruiken als thuisbasis. Al Qaeda-leider Osama Bin Laden, die verantwoordelijk was voor de aanslagen bijna twintig jaar geleden in de Verenigde Staten, hield zich lange tijd schuil in Afghanistan.

Niet alle aanslagen konden worden tegengehouden

De Britse veiligheidsdiensten konden de afgelopen jaren niet alle aanslagen tegenhouden. Zo vielen in 2017 22 doden toen een moslimextremist zich opblies na afloop van een concert van Ariana Grande in Manchester.

In datzelfde jaar kwamen acht mensen om het leven toen extremisten bewust op voetgangers inreden op de London Bridge en vervolgens meerdere mensen neerstaken.