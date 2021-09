De Amerikaanse regering heeft een rechtszaak aangespannen tegen Texas vanwege de nieuwe, zeer strenge abortuswetgeving die vorige week van kracht ging in de conservatieve staat. "De wet is duidelijk ongrondwettelijk", zei minister van Justitie Merrick Garland op een persconferentie.

President Joe Biden heeft de "bizarre en extreme" wet in Texas eerder al sterk veroordeeld. Hij zei dat zijn regering zoekt naar mogelijkheden om Texaanse vrouwen toegang te laten krijgen tot veilige en legale abortus.

Naar schatting zou 85 procent van de Texaanse vrouwen die hun zwangerschap willen laten beëindigen dat niet meer in Texas kunnen doen. Een staat mag geen enkele vrouw dat recht ontzeggen voordat de baby levensvatbaar is, beargumenteert Garland. Dat is volgens een uitspraak van het Hooggerechtshof in 1973 ongeveer de 24e zwangerschapsweek.

Garland wil van een rechter horen dat de wet ongeldig is, hoewel het Hooggerechtshof een week geleden een verzoek van belangenorganisaties om de Texaanse wet te blokkeren, nipt verwierp. "Het ministerie van Justitie heeft de plicht de grondwet van de Verenigde Staten te verdedigen en de rechtsstaat overeind te houden", aldus de minister.

Vrouwen in Texas mogen sinds vorige week hun zwangerschap na zes weken niet meer laten beëindigen. Ook kan iedereen een vrouw of abortuskliniek aanklagen als die de wet overtreedt. Diegene krijgt een bonus van 10.000 dollar (zo'n 8.500 euro) bij een veroordeling. Andere staten die een soortgelijke wet willen invoeren, kunnen ook rekenen op juridische procedures, waarschuwde Garland.