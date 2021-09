De Marokkaanse premier Saadeddine El Othmani is opgestapt als partijleider nadat zijn Partij van Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (PJD) volgens de voorlopige verkiezingsuitslag slechts 12 van de 125 overhoudt, meldt Morocco World News. De sinds 2016 grootste partij van het land houdt op 18 september een bijzonder congres om de enorme verkiezingsnederlaag te bespreken.

Bij de lokale, regionale en landelijke verkiezingen van woensdag waren 395 landelijke parlementszetels te verdelen. De PJD hield al rekening met een nederlaag vanwege nieuwe regels waardoor de zetels anders worden verdeeld. Als het nieuwe systeem tijdens de vorige verkiezingen was toegepast, had de partij ongeveer 80 - in plaats van 125 - zetels ontvangen.

De opkomst was 50,35 procent, ruim meer dan de 43 procent bij de vorige verkiezingen in 2016 in het Noord-Afrikaanse land met 36 miljoen inwoners.

De regerende PJD El Othmani eindigde ver achter de twee liberale rivalen, de Nationale Vereniging van Onafhankelijken (RNI) en de Partij van Authenticiteit en Moderniteit (PAM). Ook de centrumrechtse islamitische Istiqlal Partij ging de PJD voorbij.

De PJD heeft zijn twijfels bij de verkiezingsuitslag. Die noemde de partij woensdag "onbegrijpelijk en onlogisch".