Op 11 september 2001, zaterdag twintig jaar geleden, vlogen twee vliegtuigen twee wolkenkrabbers in New York binnen. Daarbij kwamen 2.753 mensen om het leven. Een deel van hen is nooit teruggevonden. Deze week zijn twee personen uit de overgebleven stukken puin geïdentificeerd; eindelijk werd duidelijk van wie deze overblijfselen zijn. Hoe kan dat, na zo'n lange tijd?

Na de aanslag stortten de twee gebouwen in. Ook ontstonden branden, die dagen duurden.

Hierdoor zijn veel lichamen verbrand en nooit teruggevonden. 1.106 mensen zijn nog altijd vermist.

Het puin van de ingestorte torens is verzameld en wordt al twintig jaar doorzocht door wetenschappers. Ze zijn op zoek naar menselijke overblijfselen en hopen zo de vermisten op te sporen en te identificeren.

Op de rampplek woedden nog dagenlang branden. Op de rampplek woedden nog dagenlang branden. Foto: Getty Images

Wat zoeken ze dan?

Ze zoeken bijvoorbeeld naar stukjes bot of tand.

In deze deeltjes zit DNA. Dat DNA is erfelijk materiaal dat in de cellen van je lichaam zit. Hierin is alle informatie van jou als mens opgeslagen, zoals de kleur van je ogen en je lengte.

Na de ramp hebben familie en vrienden DNA van slachtoffers ingeleverd bij de wetenschappers. Denk aan een haar of een gebruikte tandenborstel. Al dit DNA is verzameld in een speciale databank.

Door dit DNA te vergelijken met de gevonden resten uit het puin kunnen de onderzoekers zien of er een match is.

Waarom is dan nog niet iedereen gevonden?

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want de overblijfselen die er zijn, zijn in slechte staat en lastig om mee te werken.

Maar de techniek waarmee de onderzoekers werken, wordt steeds verder ontwikkeld. De manieren om DNA te vinden, worden steeds beter. Hierdoor kan er meer informatie worden gehaald uit kleinere sporen. De methode die nu is gebruikt, is een nieuwe techniek die te maken heeft met het zogeheten DNA-sequencing.

Zo kan het dat deze week weer twee personen zijn geïdentificeerd. Het gaat om een man en een vrouw: slachtoffer 1646 en 1647. De resten van de vrouw werden al in 2001 gevonden. Die van de man in 2001, 2002 en 2006. Bij de aanslag op de 'Twin Towers' vielen 2753 doden. Van 1106 mensen zijn nog geen lichaamsresten herkend. Bij de aanslag op de 'Twin Towers' vielen 2753 doden. Van 1106 mensen zijn nog geen lichaamsresten herkend. Foto: Getty Images

Zullen door deze nieuwe techniek nu alle 2.753 slachtoffers worden herkend?

Dat is niet zeker.

Sommige gevonden deeltjes die eerder niet onderzocht konden worden, zullen nu opnieuw worden bekeken.

De onderzoekers hopen dat er dankzij de techniek nu meer personen zullen worden gevonden. De hoofdonderzoeker zei tegen de Amerikaanse krant The New York Times: "We hebben twintig jaar geleden beloofd dat we er alles aan zullen doen om iedereen te vinden, hoelang het ook duurt. En daar blijven we mee doorgaan."

De vier vluchten die de terroristen gekaapt hadden. De vier vluchten die de terroristen gekaapt hadden. Foto: Bart-Jan Dekker

Hoe zat het ook alweer met die aanslagen van 9/11?

De aanslag wordt ook wel 9/11 ('nine eleven') genoemd. Dat slaat op de datum waarop het gebeurde: de elfde dag van de negende maand van het jaar, zoals de Amerikanen zeggen.

Twee vliegtuigen doorboorden toen de 'Twin Towers'.

Een derde vliegtuig vloog in het Pentagon in Washington, een belangrijk gebouw van het Amerikaanse leger. Een vierde vliegtuig stortte neer in een weiland.

De vliegtuigen waren gekaapt door Al Qaeda. Dat is een terreurgroep van extreem gelovige islamitische mensen.

Amerika verklaarde datzelfde jaar de oorlog aan terrorisme en viel Afghanistan binnen. Daar zou Osama Bin Laden, de leider van Al Qaeda, zich hebben verstopt.

Hij werd in 2011, tien jaar na de aanslag, gevonden in Pakistan en gedood door de Amerikanen.

