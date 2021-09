Vanochtend is vanaf het net weer geopende vliegveld van de Afghaanse hoofdstad Kaboel een vliegtuig met aan boord dertien Nederlandse paspoorthouders vertrokken. Opnieuw verliep het evacuatieproces rommelig. Veel Nederlands-Afghaanse gezinnen besloten niet te gaan, omdat anders een van de ouders of kinderen zou achterblijven. Dat verklaart voormalig AIVD-agent Guido Blaauw tegenover NU.nl.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over de strijd in Afghanistan

Blaauw begeleidde de afgelopen weken in Kaboel Nederlandse Afghanen die probeerden het land te verlaten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan nog niet reageren op vragen van NU.nl. Ook twee bronnen die anoniem willen blijven, bevestigen dat donderdagochtend een toestel met Nederlanders aan boord is vertrokken.

Volgens Blaauw zijn Nederlandse Afghanen in de afgelopen dagen benaderd door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken met de mededeling dat er een volgende evacuatiepoging zou worden gedaan. Ook deze evacuatie verliep volgens Blaauw chaotisch: "Sommige gezinnen uit onze groep zijn wel gebeld, andere niet. En in ieder geval één gezin dat volledig uit Nederlandse paspoorthouders bestaat, is in het geheel niet gebeld voor deze evacuatiemogelijkheid. En dat terwijl ze 24/7 klaarstaan met hun koffers."

Voorwaarde van het ministerie was dat alleen Nederlandse paspoorthouders mee konden op de vlucht. Dat heeft er volgens Blaauw mee te maken dat de Taliban bij checkpoints alleen houders van buitenlandse reispapieren doorlaten. Een anonieme bron bevestigt dat mensen zonder Nederlands paspoort niet mee konden.

In de praktijk betekende dat volgens Blaauw dat niet een van de gezinnen waarmee hij contact heeft besloot in te gaan op het voorstel voor evacuatie. "Het zijn meestal de vaders die een paspoort hebben. Zij willen logischerwijs hun vrouw en kinderen niet alleen in Kaboel achterlaten", zegt hij. "Het lijkt me dat de Nederlandse overheid de gezinsleden tijdelijke documenten of een noodpaspoort had moeten geven om ze toch het land uit te kunnen loodsen, maar dat gebeurt tot nu toe niet."

Nieuwszender CNN meldt dat donderdag tweehonderd Amerikanen en evacués uit andere landen Afghanistan per vliegtuig konden verlaten. Het toestel is naar de Qatarese hoofdstad Doha gevlogen. Vermoedelijk maken de Nederlandse paspoorthouders deel uit van deze groep. De vlucht is mogelijk gemaakt na bemiddeling van de Qatarese autoriteiten. Vorige week bracht demissionair minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken een bezoek aan dat land. Het is onduidelijk wat de rol van de Nederlandse overheid is geweest bij de organisatie van deze vlucht.

NU.nl heeft het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken om een reactie gevraagd. Zodra die binnen is, voegen we die toe aan dit artikel.