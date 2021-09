De grootste partij van Marokko, de Partij van Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (PJD), heeft een enorme verkiezingsnederlaag geleden. Uit de voorlopige verkiezingsuitslag blijkt dat de partij, die bij de vorige verkiezingen in 2016 nog 125 zegels kreeg, slechts 12 zetels overhoudt. Het enorme verlies komt vooral twee liberale partijen ten goede.

De Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken, Abdelouafi Laftit, maakte de voorlopige uitslag in de nacht van woensdag op donderdag bekend.

De regerende PJD van premier Saadeddine El Othmani eindigde ver achter de twee liberale rivalen, de Nationale Vereniging van Onafhankelijken (RNI) en de Partij van Authenticiteit en Moderniteit (PAM). Ook de centrumrechtse islamitische Istiqlal Partij ging de PJD voorbij. Er zijn in totaal 395 zetels te verdelen.

Volgens de voorlopige uitslag lijkt de RNI, een partij die nu ook deel uitmaakt van de Marokkaanse regering, de grootste te worden. De partij wordt geleid door de rijke zakenman Aziz Akhannouch, die naar verluidt nauwe banden heeft met het Marokkaanse koningshuis.

Regeringspartij hield al rekening met zetelverlies

De PJD hield al rekening met een nederlaag vanwege nieuwe regels waardoor de zetels anders worden verdeeld. Als het nieuwe systeem tijdens de vorige verkiezingen was toegepast, had de partij ongeveer 80 - in plaats van 125 - zetels ontvangen.

Woensdag werden lokale, regionale en landelijke verkiezingen gehouden in het circa 36 miljoen inwoners tellende Marokko. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat de opkomst bij de verkiezingen 50,35 procent was, dat is meer dan in 2016 toen 43 procent van de kiesgerechtigden kwam stemmen.

De winnaar van de verkiezingen kan in elk geval niet om het paleis heen. Koning Mohammed VI heeft nog steeds veel invloed in het Noord-Afrikaanse land. Hij heeft al nieuwe economische plannen aangekondigd die naar verwachting worden gesteund door alle partijen.