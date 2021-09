De persoonlijke gegevens van slachtoffers van het ingestorte appartementencomplex in het Amerikaanse Surfside zijn gebruikt voor identiteitsfraude. Met de fraude is naar verluidt ongeveer 45.000 dollar (ruim 38.000 euro) verdiend.

De politie in Florida arresteerde woensdag drie verdachten die creditcards aanvroegen met de identiteit van vijf dodelijke slachtoffers en twee overlevenden van de ramp.

Het zou gaan om "zeer professionele fraudeurs", zei Katherine Fernandez Rundle, openbaar aanklager in Miami-Dade County, woensdag tijdens een persconferentie. De oplichters gebruikten paspoorten van bewoners van het appartementencomplex in het Amerikaanse Surfside bij Miami (Florida). Dat gebouw stortte door nog onbekende oorzaak eind juni in, waardoor 98 mensen om het leven kwamen. Wekenlang werd er tussen het puin tevergeefs gezocht naar overlevenden.

De zaak kwam aan het licht toen het een van de nabestaanden begin juli opviel dat er geknoeid werd met de bankrekening van een dodelijk slachtoffer, waarna de politie een onderzoek instelde. "Wat een tragedie dat mensen proberen deze situatie uit te buiten", vertelde burgemeester Daniella Levine Cava van Miami-Dade County, die dagelijks bij het complex aanwezig was toen er tussen het puin gezocht werd naar slachtoffers.

De oplichters kochten onder meer schoenen en luxe handtassen met de aangevraagde creditcards. Ze worden beschuldigd van fraude, identiteitsdiefstal en valsheid in geschrifte.