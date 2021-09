De enige nog levende directe verdachte van de aanslagen in Parijs in 2015 heeft zichzelf tijdens de aftrap van het proces over de bloedige terreurdaden "een soldaat van Islamitische Staat (IS)" genoemd. Slachtoffers van de aanslag reageerden verschillend op zijn verklaring.

Op de vraag van de rechter naar zijn beroep antwoordde verdachte Salah Abdeslam dat hij soldaat voor IS was. Ook voegde hij eraan toe dat "er geen god is behalve Allah en dat Mohammed zijn boodschapper is".

Door de aanslagen op onder meer concerthal Bataclan en voetbalstadion Stade de France kwamen 130 mensen om het leven en raakten ongeveer 350 mensen gewond. Van de acht vermoedelijke aanslagplegers stierven er zeven tijdens de aanslagen. Abdeslam vluchtte en werd in 2016 opgepakt in België. Daarnaast worden nog twintig mensen verdacht van betrokkenheid bij de aanslagen.

Victor Edou, advocaat van acht overlevenden van de aanslag in Bataclan, noemde de verklaring van Abdeslam "zeer gewelddadig". De acht overlevenden vatten de opmerkingen op als een nieuwe, directe bedreiging. Anderen waren minder onder de indruk van Abdeslam. "Ik heb meer nodig om geschokt te zijn. Ik ben niet bang", zei Thierry Mallet, ook een overlevende van Bataclan.

De Nederlandse overlevende van de aanslag, Ferry Zandvliet, zei eerder vandaag in het radioprogramma Nieuws en Co dat hij niet aanwezig is bij de zitting. Hij heeft Abdeslam eerder gezien en dat bracht geen voldoening. "Het was een best wel zielig, klein mannetje met afhangende schouders, waar ik misschien zelfs een beetje medelijden mee voelde. Hij gaf bijna geen antwoorden op de vragen van de rechter, waardoor ik dacht: ik ga sowieso geen antwoord krijgen op de vragen die ik misschien heb."

Naast Abdeslam zijn ook dertien andere verdachten in de rechtbank. Zij zouden bijvoorbeeld wapens en valse documenten hebben geleverd of zouden de daders hebben vervoerd of onderdak hebben geboden. In totaal zullen er twintig verdachten worden berecht, maar zes van hen zijn niet aanwezig bij het proces.