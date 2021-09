Het gerechtshof in de Italiaanse stad Milaan laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de gezondheid van Silvio Berlusconi. De oud-premier liet vanwege ziekenhuisopnames al meerdere keren verstek gaan bij zittingen van de rechtszaak waarin hij wordt vervolgd voor omkoping.

De rechtszaak tegen Berlusconi begon al in 2017, maar liep in de afgelopen maanden forse vertraging op. Dat kwam vooral doordat de oud-premier als gevolg van meerdere ziekenhuisopnames niet kwam opdagen bij zittingen. Die opnames vonden volgens de openbaar aanklager "wel heel toevallig" vaak kort voor zittingsdagen in de rechtbank plaats.

De inmiddels 84-jarige Berlusconi, die vier termijnen lang premier van Italië was, raakte vorig jaar besmet met het coronavirus. In de maanden daarna werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis, waaronder twee keer in de afgelopen twee weken.

Berlusconi's advocaat vroeg de rechter dinsdag om de zaak te seponeren vanwege de hartproblemen en de in het algemeen verslechterde gezondheid van zijn cliënt. De openbaar aanklager voelt daar echter niets voor.

De belangrijkste rechter in de zaak stelde woensdag voor Berlusconi's gezondheid te laten onderzoeken door een door de rechtbank aangestelde arts. De partijen gingen akkoord met dat voorstel.

Berlusconi wordt in de huidige zaak verdacht van het omkopen van getuigen tijdens een eerdere rechtszaak tegen hem. Daarin werd hij ervan beschuldigd de minderjarige escort 'Ruby' te hebben betaald voor seksuele handelingen tijdens zijn beruchte bungabungafeesten.

Mede door die laatste zaak viel Berlusconi's laatste regering in 2011. In 2015 werd hij vrijgesproken bij gebrek aan bewijs. De huidige zaak draait om de mogelijke omkoping van getuigen tijdens de eerdere zaak.