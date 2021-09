De Russische minister voor Noodsituaties Yevgeny Zinichev is woensdag om het leven gekomen tijdens een oefening van zijn departement, meldt het ministerie (EMERCOM).

De 55-jarige Zinichev deed mee aan een grote oefening in de noordelijke stad Norilsk. De oefening was gericht op het verbeteren van de veiligheid in het poolgebied. Het is niet bekend wat de oefening precies inhield.

Volgens het ministerie redde Zinichev het leven van een andere deelnemer aan de oefening, maar kwam hij daarbij zelf om het leven. Verdere details over zijn dood gaf het ministerie niet.

Lokale media melden dat Zinichev van een klif is gevallen. Norilsk staat bekend om zijn vele klippen en watervallen. Eind mei 2020 vond in de omgeving van de stad een grote olieramp plaats. Duizenden tonnen olie kwamen toen in de rivieren terecht nadat een opslagtank was opengebarsten.

Zinichev was sinds 2018 minister van het ministerie voor Noodsituaties. Ook was hij lid van de nationale veiligheidsraad van Rusland. Sinds 2020 had hij de rang van generaal in het Russische leger.

Het Russische ministerie van Noodsituaties werd in 1990 opgericht om de nationale rampenbestrijding te leiden. Onder de taken van het ministerie valt onder meer het opzetten en coördineren van reddingsoperaties bij natuurrampen en aanslagen.