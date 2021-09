Bij een brand in een jeugdgevangenis in de Indonesische provincie Banten, ten westen van de hoofdstad Jakarta, zijn woensdag zeker 41 mensen omgekomen. Dat maakt een woordvoerder van het Indonesische ministerie van Justitie bekend.

De brand brak uit in een gevangenis in Tangerang. Alle omgekomen slachtoffers waren gevangenen. Onder de doden bevonden zich twee buitenlanders: een Portugees en een Zuid-Afrikaan. Zeker tachtig mensen raakten gewond.

Volgens de woordvoerder was de gevangenis overbevolkt. Het complex had een capaciteit van zeshonderd personen, maar op het moment van de brand werden er mogelijk ruim tweeduizend mensen vastgehouden. In de gevangenis zitten voornamelijk drugsdelinquenten.

Het vuur brak even na middernacht uit. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Zeer waarschijnlijk was er sprake van kortsluiting, meldt een politiewoordvoerder aan het Indonesische Metro TV.