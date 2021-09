De Nederlandse miljardair Steven Schuurman, die eerder forse donaties gaf aan D66 en de Partij voor de Dieren (PvdD), heeft 1,25 miljoen euro overgemaakt aan de Duitse Groenen. Het is de grootste donatie ooit voor de Duitse milieupartij, kort voor de parlementsverkiezingen eind deze maand.

Een woordvoerder van de Duitse Groenen bevestigt tegen de Duitse krant Handelsblatt dat de vereniging achter de partij de 1,25 miljoen heeft ontvangen. Volgens de Duitse wet moeten donaties van meer dan 50.000 euro onmiddellijk worden gemeld aan het parlement. Dat is gebeurd, volgens de woordvoerder.

De techondernemer droeg eerder dit jaar 1 miljoen euro bij aan de verkiezingscampagne van D66 en 350.000 euro aan die van de PvdD. De 46-jarige Schuurman, die rijk werd met onder meer de beursgang van een softwarebedrijf, maakt zich erg bezorgd over de klimaatcrisis en wil politieke partijen steunen om daar meer aandacht voor te krijgen.

Schuurman benadrukt dat de klimaatcrisis zulke proporties aanneemt, dat mensen daar wereldwijd de consequenties van ondervinden. "Klimaat kent op geen enkele wijze grenzen en Duitsland is misschien wel het meest toonaangevende land in Europa en daarmee ook op wereldschaal heel belangrijk", zegt hij tegen ANP. Volgens hem hebben de Groenen in Duitsland een "pragmatisch en ambitieus duurzaamheidsprogramma".

De partij is in Duitsland afgezakt naar de derde plek in de peilingen, achter de sociaaldemocratisch SPD en de christendemocratische CDU van de huidige bondskanselier Angela Merkel.

Of Schuurman ook donaties gaat doen aan partijen tijdens de verkiezingen in Frankrijk, kon hij niet zeggen.