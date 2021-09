Het Internationale Atoomagentschap (IAEA) meldt dat Iran steeds meer uranium verrijkt en zijn voorraad vergroot. Dat is in strijd met de afspraken die zijn gemaakt in 2015. De Iraniërs beloofden toen met een akkoord hun nucleaire activiteiten te beperken in ruil voor de opheffing van economische sancties.

Verrijkt uranium wordt toegepast in kernreactoren, maar kan ook in kernwapens worden gebruikt. Dat laatste is de grote vrees van de internationale gemeenschap.

Teheran houdt zich sinds 2019 al niet meer aan het nucleaire akkoord, omdat de Verenigde Staten zich een jaar eerder eenzijdig terugtrokken en vervolgens Iran opnieuw sancties oplegden. Uit onvrede zijn afgelopen jaar de inspecties van de IAEA beperkt. De toezicht op de nucleaire activiteiten van Iran zijn sindsdien "ernstig ondermijnd", aldus het IAEA.

Het land zou nu 2441,3 kilo uranium in voorraad hebben, terwijl een maximum van 202,8 kilo was afgesproken. Eind augustus had Teheran 10 kilo uranium met een zuiverheid tot 60 procent. Dat was in mei nog 2,4 kilo. De voorraad van uranium dat tot 20 procent is verrijkt, steeg in diezelfde periode van 62,8 naar 84,3 kilo. Dat terwijl in het akkoord een grens van 3,67 procent staat, ver onder de 90 procent zuiverheid die nodig is voor kernwapens.

Iran en de landen die betrokken waren bij de totstandkoming van het atoomakkoord, hebben dit jaar meerdere gesprekken gevoerd over het herstellen van de deal. Het rapport van het atoomagentschap komt op een moment waarop de onderhandelingen tot stilstand zijn gekomen. De Iraanse autoriteiten waarschuwen dat het mogelijk maanden kan duren voordat ze weer worden hervat.