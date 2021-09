De Spaanse bisschop Xavier Novell (52) heeft ontslag genomen omdat hij verliefd is geworden op een vrouw en met haar wil trouwen. Paus Franciscus heeft zijn verzoek in recordtijd gehonoreerd.

De zeer conservatieve bisschop werd bekend doordat hij al op 41-jarige leeftijd bisschop werd van het Catalaanse stadje Solsona. De veruit jongste bisschop van Spanje is elf jaar later verliefd geworden op een 38-jarige schrijfster van erotische literatuur, een gescheiden moeder van twee kinderen.

Ze kregen een relatie en dat was de reden voor Novell om in augustus te stoppen als bisschop. Paus Franciscus ging direct akkoord, terwijl zo'n proces normaal gesproken maanden kan duren.

Dat kwam volgens Spaanse media door de aard van de zaak. Het verliefd worden op een vrouw en de wil om met haar te samenwonen, was volgens de Rooms-Katholieke Kerk een "ernstige omstandigheid".

Dat de vrouw in kwestie, de psycholoog Sara uit het nabijgelegen Manresa, erotische romans schrijft zal hebben bijgedragen aan de snelle actie van de paus. De kerk probeerde het nieuws te verzwijgen, maar Religión Digital wist de reden van het mysterieuze vertrek van de bisschop te achterhalen.

Schrijfster van boek over sektes, sadisme en lust

Daarbij komt ook nog eens dat het laatste boek van de psycholoog gaat over sektes, sadisme en lust. Dat zijn onderwerpen waar de Rooms-Katholieke Kerk het liever niet over heeft. De relatie tussen de bisschop en de schrijfster is inmiddels een hot item in de Spaanse televisieprogramma's en landelijke kranten.

De oerconservatieve Novell lag al langer onder vuur omdat hij zeer tegen het beleid van de progressieve paus Franciscus is. Ook was hij bijvoorbeeld voorstander van omstreden therapieën waarbij homoseksuelen van hun geaardheid 'genezen' zouden kunnen worden.

Bij zijn afscheid zou hij al tegen naaste medewerkers de werkelijke reden van zijn vertrek benoemd hebben. "Ik ben voor de eerste keer in mijn leven verliefd geworden op een vrouw en ik wil de dingen nu goed doen."

Volgens El País sluit Novell de deur niet helemaal achter zich in Solsona. Hij zal aanblijven als bisschop emeritus. De verwachting is dat hij bij de Heilige Stoel dispensatie gaat vragen van de belofte van celibaat en gehoorzaamheid. Hij wordt dan een lekenbisschop, een bisschop zonder functie.