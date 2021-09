Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) heeft geen oproepen ontvangen die erop wijzen dat er Nederlanders vastzitten in Guinee, meldt het maandag aan NU.nl. Zondag pleegden militairen een staatsgreep in het West-Afrikaanse land.

Volgens een woordvoerder van BuZa ging het zondag om een "vrij vreedzame" staatsgreep in Guinee. Het ministerie raadt mensen die zich in het land bevinden aan zoveel mogelijk binnen te blijven.

De coupplegers zeggen dat de regering is ontbonden, de grenzen zijn gesloten en de grondwet is opgeschort. Op nog niet-geverifieerde video's is te zien hoe president Alpha Condé (83) van Guinee gevangen is genomen. De regering zegt daarentegen de aanval op het presidentiële paleis te hebben afgeslagen.

Nederland heeft geen ambassade in Guinee voor diplomatieke zaken, maar wel een consulaat, voor dienstverlening zoals het verstrekken van reisdocumenten. Het consulaat in Guinee opereert onder de Nederlandse ambassade in de Senegalese hoofdstad Dakar. BuZa zegt de situatie in Guinee op de voet te volgen.