De Taliban hebben de opstandige Panjshirvallei in Afghanistan overgenomen, zegt een Taliban-woordvoerder maandag. Het verzet laat weten nog steeds "strategische posities" in de vallei in handen te hebben en zegt de strijd tegen de Taliban voort te zetten, meldt persbureau AFP.

Op sociale media circuleren foto's van Taliban-strijders voor de poort naar de residentie van de gouverneur van de noordelijke provincie. Er zijn geen onafhankelijke waarnemers in de bergachtige regio. Daardoor is niet met zekerheid te zeggen of het gebied nu daadwerkelijk in handen van de Taliban is.

Ahmad Massoud, de leider van de verzetsgroep die zich in de vallei heeft verschanst, zegt maandag in een Twitterbericht dat hij veilig is. Oud-vicepresident Amrullah Saleh, die zich had aangesloten bij het verzet, is volgens de Taliban naar het buitenland gevlucht.

Massoud had zondag nog gezegd te willen stoppen met vechten als de Taliban zich terugtrekken. Daarna staat hij open voor gesprekken met de raad van oelama,'s de hoogste islamitische geestelijken in Afghanistan.

Bronnen binnen de Taliban hebben al eerder beweerd dat de groepering de vallei heeft veroverd. Die beweringen werden steevast gevolgd door ontkenningen van Massoud.

Taliban begonnen dinsdag hun offensief

Na de val van Kaboel hebben de Taliban honderden strijders naar de vallei gestuurd. Daar hadden de laatste Afghanen die verzet bieden zich verzameld. Onder hen zouden zich ook medewerkers van het Afghaanse leger bevinden. De Taliban begonnen hun offensief dinsdag.

De regio is omringd door steile bergketens en is daarom een geschikte plek om aanvallers af te weren. Tijdens het bewind van de Taliban in de jaren negentig lukte het de groep niet de vallei in te nemen.

Ook de gevluchte vicepresident Amrullah Saleh, die zichzelf als waarnemend president beschouwt, is naar Panjshir gegaan. Berichten dat hij naar Tadzjikistan zou zijn gevlucht, heeft hij weersproken.