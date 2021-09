Mexico-Stad gaat het bekende beeld van Christoffel Columbus in het centrum van de stad verplaatsen. Waar de ontdekkingsreiziger nu nog op zijn sokkel staat, moet een beeld verrijzen van een inheemse vrouw. Zo wordt volgens burgemeester Claudia Sheinbaum recht gedaan aan de rol die vrouwen in de Mexicaanse geschiedenis hebben gespeeld.

"Natuurlijk erkennen we Columbus", zei Sheinbaum zondag in een toespraak. "Maar er zijn twee visies." In de Europese opvatting is Columbus de ontdekker van Amerika. "Maar hier hebben we een andere visie, dat in werkelijkheid er een Europeaan kwam die twee plaatsen met elkaar in contact bracht en daarna kwamen de veroveraars", aldus de burgemeester.

Het beeld van Columbus staat sinds de negentiende eeuw op de Paseo de la Reforma, een van de belangrijkste boulevards in de Mexicaanse hoofdstad. De straat is gesierd met monumenten voor mensen uit de Mexicaanse en de wereldgeschiedenis, zoals de Zuid-Amerikaanse vrijheidsstrijder Simón Bolivar, de Joegoslavische dictator Josip Brotz Tito en de Britse premier Winston Churchill. Sheinbaum zei dat het gemeentebestuur "een waardige plek" zal zoeken voor Columbus.

In de afgelopen jaren hebben verschillende steden in de VS hun beelden van Columbus verwijderd. De komst van de zeevaarder naar Amerika in 1492 luidde het begin in van de kolonisatie van het continent en de trans-Atlantische slavenhandel.