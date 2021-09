De Zuid-Afrikaanse ex-president Jacob Zuma hoeft de rest van zijn straf niet in de gevangenis uit te zitten vanwege zijn slechte gezondheid. De 79-jarige Zuma heeft meerdere operaties nodig, laten gevangenisautoriteiten weten. In juni werd hij veroordeeld tot vijftien maanden cel.

Het medische verlof dat hij nu krijgt betekent mogelijk dat hij niet lang meer te leven heeft. Het verlof wordt ook gegeven als iemand zo ziek is dat hij vrijwel niets meer kan doen. Zuma blijft de rest van zijn strafperiode wel onder toezicht staan.

Het voormalige staatshoofd verblijft nu in het ziekenhuis. De gevangenisautoriteiten geven geen details over zijn medische toestand en de aard van de operaties.

Zuma meldde zich na veel gebakkelei in juli om zijn straf uit te zitten die de rechter hem had opgelegd voor minachting van de rechtsstaat. De oud-president moest vijftien maanden de cel in omdat hij weigerde mee te werken aan een onderzoek naar corruptie onder zijn presidentschap, dat van 2009 tot 2018 duurde.

Na zijn opsluiting ontstonden al snel protesten, vooral in KwaZoeloe-Natal, de provincie waar hij vandaan komt en waar hij veel steun heeft.