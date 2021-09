Een groep militairen heeft zondag een staatsgreep gepleegd in het West-Afrikaanse Guinee. Op nog niet-geverifieerde video's is te zien hoe de president Alpha Condé is gevangengenomen. De coupplegers zeggen de regering te hebben ontbonden, de grenzen te hebben gesloten en de grondwet is opgeschort. De regering zegt daarentegen de aanval op het presidentieel paleis te hebben afgeslagen.

Sinds zondagochtend werd met automatische wapens geschoten in de hoofdstad Conakry, met name in de wijk waar het paleis en regeringsgebouwen staan. Ook zijn tanks en zwaarbewapende pick-uptrucks gesignaleerd. Buitenlandse ambassades hebben geadviseerd niet de straat op te gaan.

President Condé werd in december ingezworen voor zijn derde termijn, waarbij hij beloofde de corruptie in zijn land, een van de grootste bauxietexporteurs ter wereld, te bestrijden. Sinds hij in 2010 aan de macht kwam, zou hij de groeiende oppositie in toenemende mate hebben laten onderdrukken.

Condé overleefde in 2011 een aanslag waarbij twee lijfwachten om het leven kwamen, een teken dat de overgang naar democratie wankel is nadat in 2008 een coup was gepleegd in de voormalige Franse kolonie met een kleine 13 miljoen inwoners.