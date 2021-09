Honderdduizenden boeren zijn zondag in India de straat op gegaan om de regering van Narendra Modi onder druk te zetten recent ingevoerde landbouwwetgeving in te trekken. Het was de grootste betoging tot nu toe in een maandenlange reeks demonstraties.

Volgens de lokale politie waren ruim een half miljoen boeren ervoor naar Muzaffarnagar getrokken, een stad in India's dichtstbevolkte staat Uttar Pradesh.

De betwiste nieuwe landbouwwetgeving, waarvan de maatregelen in september 2020 werden ingevoerd, laat boeren hun producten rechtstreeks aan grote kopers aanbieden. Voorheen gebeurde dit in door de overheid gereguleerde groothandelsmarkten. Volgens de regering krijgen boeren onder de nieuwe regels betere prijzen voor hun producten.

De boeren zeggen echter dat ze door de nieuwe wetgeving juist minder onderhandelingsmacht hebben tegenover de grote retailers en voedselverwerkers uit de private sector.

De landbouwsector voorziet in het levensonderhoud van bijna de helft van de 1,3 miljard mensen in India en vormt ongeveer 15 procent van de nationale economie.

Balbir Singh Rajewal, een van de leiders van de protesterende boeren, zei dat de bijeenkomst van zondag een waarschuwing was voor premier Modi en zijn Bharatiya Janata-partij, die volgend jaar deelneemt aan de verkiezingen in Uttar Pradesh.

Verkiezingen op staatsniveau dienen vaak als een graadmeter van de populariteit van de federale regering. "Onze boodschap is heel duidelijk: of de wetten intrekken, of een nederlaag tegemoetzien bij de staatsverkiezingen", zei Rajewal.