Een Nederlandse bergbeklimmer is zaterdag dood aangetroffen in zijn tent in de Pyreneeën. Dat melden regionale media. Het lichaam van de 46-jarige man werd op 3.075 meter hoogte aangetroffen op de westelijke top van de Picos del Infierno, vlak bij de grens met Frankrijk.

Een andere bergbeklimmer trof de tent met daarin het lichaam van de overleden Nederlander aan en waarschuwde de autoriteiten. Rond 9.30 vloog een helikopter van de reddingsdiensten richting de plek, maar vanwege bewolking moest het toestel landen bij een bergmeer op 2.886 meter hoogte. Reddingswerkers gingen met een brancard te voet verder en kwamen vijftig minuten later bij de tent aan.

Er zijn geen sporen van geweld aangetroffen, waardoor de politie vooralsnog uitgaat van een natuurlijke dood. Een autopsie moet de precieze doodsoorzaak nog bevestigen. Het lichaam is overgebracht naar een ziekenhuis in de plaats Jaca in de provincie Huesca.