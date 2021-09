De jager die in België het lichaam van Jürgen C. ontdekte, heeft nu zelf problemen met justitie. De autoriteiten verdenken hem ervan dat hij heeft geprobeerd het automatische vuurwapen dat de voortvluchtige militair bij zich had te stelen, schrijven Belgische media. De man noemt de beschuldigingen "schandalig".

De Belgische autoriteiten maakten eerder dit jaar op grote schaal jacht op de extreemrechtse C. De militair had zware wapens meegenomen uit een legerdepot en verdween daarna spoorloos.

In afscheidsbrieven bedreigde hij onder meer virologen en de overheid. Uiteindelijk vond een jager het lichaam van de militair in een bos. C. zou zichzelf van het leven hebben beroofd.

De toegesnelde politie vond vervolgens meerdere vuurwapens bij het lichaam, maar niet het P90-machinegeweer van de militair. Dat leidde volgens Het Belang van Limburg tot lichte paniek. Ingewijden zeggen tegen de krant dat "het wapen die avond nog bij uiterst toeval ontdekt is tussen de wortels van een boom, vele, vele meters van het lichaam verwijderd". "Het was er duidelijk heel onlangs verstopt."

'Jager verstopte het wapen om het op te kunnen halen'

De autoriteiten vermoeden inmiddels dat de jager het wapen snel heeft verstopt om het later zelf te kunnen ophalen en meenemen. Er zijn bovendien meer verdenkingen tegen de man: hij wordt ook nog verdacht van het verkopen van beelden van het lichaam aan Duitse media en van verboden wapenbezit.

Die laatste beschuldiging volgde op een inval in het huis van de jager. Daar namen onderzoekers in juli naar verluidt 120 vuurwapens en veel munitie in beslag. De man beklemtoonde zelf dat hij voor bijna alles een vergunning had. Hij klaagde onlangs in weekblad Humo dat de autoriteiten hem als een topcrimineel behandelen. "Ik denk dikwijls: had ik hem maar nooit gevonden."

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).