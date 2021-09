De 37-jarige Alexander Kotey, een jihadist van een Britse tak van Islamitische Staat (IS) die bekendstaat als de 'IS-Beatles', heeft donderdag voor een Amerikaanse rechter bekend schuldig te zijn aan het martelen en doden van westerse gijzelaars. Hij wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij het vermoorden van vier Amerikanen en riskeert een levenslange gevangenisstraf.

Kotey zou tot 'The Beatles' van Islamitische Staat hebben behoord, de bijnaam van een groep Britse jihadisten die berucht werd door het vermoorden - vaak door onthoofdingen - van westerse gijzelaars in Syrië.

Samen met de 33-jarige El Shafee Elsheikh (33), ook een lid van de 'IS-Beatles', werd Kotey vorig jaar oktober vanuit Irak overgevlogen naar de VS om te worden berecht. Via hun advocaten pleitten de twee mannen, van wie de Britse nationaliteit eerder werd ontnomen, destijds nog onschuldig te zijn. Ze zagen daarmee af van hun recht op een snel proces. De terroristische groep vermoordde volgens de Amerikaanse justitie zeker 27 westerse gijzelaars, onder wie twee Amerikaanse journalisten en een Amerikaanse hulpverlener.

De terreurgroep werd geleid door Mohammed Emwazi, een Brit die in 2015 om het leven kwam bij een aanval van een CIA-drone. Het vierde lid, Aine Lesley Davis, werd in 2017 in Turkije veroordeeld tot 7,5 jaar gevangenisstraf. Koerdische strijders in Syrië pakten Elsheikh en Kotey in 2018 op en droegen ze over aan Amerikaanse militairen in Irak.

Het proces tegen de twee kan een van de belangrijkste processen in de VS worden met betrekking tot de terreur van IS. Nabestaanden van de omgekomen Amerikanen waren donderdag aanwezig bij de hoorzitting. Elsheikh blijft bij zijn eerdere verklaring onschuldig te zijn.