Het dodental door noodweer in de Amerikaanse staten New Jersey, New York en Pennsylvania is opgelopen tot 41. De restanten van orkaan Ida, die eerder deze week in de zuidelijke staat Louisiana aan land was gekomen, zorgde in het noordoosten van de VS voor hevige neerslag, tornado's, overstromingen en modderstromen.

In New Jersey zijn 23 mensen om het leven gekomen, meldt gouverneur Phil Murphey op Twitter. Hij zegt dat het vooral gaat om mensen die in hun voertuigen verdronken door overstromingen. "Wij rouwen met de nabestaanden", aldus Murphey.

In de stad New York zijn volgens de politie twaalf mensen om het leven gekomen als gevolg van de tropische storm. In het nabijgelegen Westchester stierven drie mensen. Volgens nieuwszender NBC overleden elf van de mensen in New York omdat ze in de kelder van hun huis in de val zaten. In New York en New Jersey is de noodtoestand afgekondigd. In een voorstad van Philadelphia lieten drie mensen het leven.

In het centrum van de stad New York werden recordhoeveelheden neerslag gemeten. Burgemeester Bill de Blasio noemde het noodweer en de vele overstromingen in de stad "historisch". Er zijn ook metroverbindingen ondergelopen en treinen en vluchten zijn uitgevallen als gevolg van de wateroverlast.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft inmiddels steun toegezegd. Hij prees de "heldhaftige" brandweer van New York voor het redden van mensen uit ondergelopen metrostations.