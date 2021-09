De Nieuw-Zeelandse politie heeft donderdag jacht gemaakt op een met het coronavirus besmette persoon die uit een quarantainehotel was ontsnapt. De man ging er in de nacht van woensdag op donderdag vandoor, maar agenten slaagden er volgens Nieuw-Zeelandse media donderdagmiddag (lokale tijd) in om de man te arresteren.

Nieuw-Zeeland kampt momenteel met een uitbraak van de deltavariant van het coronavirus. Donderdag werden er 49 besmettingen gemeld, waardoor het totale aantal besmettingen in de afgelopen weken is gestegen tot 736. De persoon ontsnapte uit een quarantainehotel in Auckland, de grootste stad van het land, die vanwege de uitbraak nog altijd in een zeer strenge lockdown is.

Passagiers die vanuit het buitenland naar Nieuw-Zeeland reizen, moeten verplicht in quarantaine in een hotel. Er zijn in het verleden meerdere mensen ontsnapt, maar niet eerder ging het om een besmette persoon die wist te ontkomen.

"De quarantainehotels zijn zeer streng beveiligd, het is zorgelijk dat iemand ontsnapt is", zei minister van Volksgezondheid Chris Hipkins donderdag. Het Nieuw-Zeelandse leger is ook betrokken bij de beveiliging van de hotels.

Autoriteiten moeten nog bekendmaken waar de man in de veertien uur dat hij vrij rondliep allemaal is geweest, meldt New Zealand Herald.