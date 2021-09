De nasleep van Ida, de orkaan die zondag in de Amerikaanse staat Louisiana voor enorme schade zorgde, treft nu ook andere delen van de Verenigde Staten. In New Jersey werd een "grote en extreem gevaarlijke" tornado waargenomen, en in New York is het metroverkeer deels gestremd vanwege overstromingen op stations.

De metro's zijn in New York stopgezet omdat stations zijn ondergelopen vanwege de zware regenval. Een aantal metro's staan vast tussen stations, maar het metronetwerk schrijft dat niemand in gevaar is. "Als je vast zit in een metro, blijf dan in de wagon, dat is de veiligste plek tenzij de conducteur iets anders meldt", schrijft de het metronetwerk op Twitter. Op beelden op sociale media is te zien hoe metrostations in de stad zijn ondergelopen.

Waarschuwingen voor tornado's waren woensdag van kracht in de staten Pennsylvania, New Jersey en Delaware. "Dit is een levensbedreigende situatie, rondvliegend puin kan dodelijk zijn", aldus de Amerikaanse weerdienst. De kans dat de storm ook in New York tornado's veroorzaakt is aanwezig, al lopen de voorspellingen daarover nog uiteen.

Intussen is er in sommige delen van New Jersey volgens nieuwszender CNN al tien tot twintig centimeter regen gevallen. De gouverneur van de staat, Phil Murphy, heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege de tropische storm. "Ga niet de weg op, blijf thuis en blijf veilig", aldus Murphy. Zeker 57.000 huishoudens in de staat zitten volgens The New York Times zonder stroom.

In New York zijn metrostations ondergelopen. Burgemeester van de stad, Bill de Blasio, riep inwoners op om waakzaam te blijven. "Zoveel regen komt in deze regio niet vaak voor, we zouden daardoor dodelijke overstromingen zoals afgelopen week in Tennessee kunnen zien", vertelt meteoroloog Brandon Miller aan CNN.