De restanten van orkaan Ida, die zondag in de Amerikaanse staat Louisiana voor enorme schade zorgde, treffen nu ook de oostkust van de Verenigde Staten. Acht mensen zijn volgens lokale media omgekomen in New York en New Jersey, waar grote overstromingen zijn en de noodtoestand geldt.

In New York ligt het metronetwerk plat vanwege de zware regenval. Inwoners krijgen het dringende advies thuis te blijven en alleen hulpdiensten mogen voorlopig de weg op. "Dit is een historische gebeurtenis", zegt burgemeester Bill de Blasio, die spreekt over recordhoeveelheden regen en gevaarlijke situaties op de wegen.

Door de overstromingen zouden in New York zeker zeven mensen om het leven zijn gekomen. In de aangrenzende staat New Jersey is een sterfgeval gemeld. Net zoals in New York zijn hier tientallen millimeters regen gevallen, waardoor wegen onderliepen. In New Jersey werd ook een grote en gevaarlijke tornado waargenomen.

Waarschuwingen voor tornado's zijn van kracht in de staten Pennsylvania, New Jersey en Delaware. Ook is er kans op tornado's in de staat New York, al lopen de voorspellingen daarover nog uiteen.

Het zeer slechte weer wordt veroorzaakt door de restanten van Ida, die eind vorige week als orkaan met windstoten tot 241 kilometer per uur aan land kwam in Louisiana. In die zuidelijke staat kwamen vijf mensen om het leven en een miljoen huishoudens kwamen zonder stroom te zitten.