De Ivoriaanse nieuwszender Nouvelle Chaîne Ivoirienne heeft excuses aangeboden voor de uitzending waarin een gast, die eerder werd veroordeeld voor verkrachting, door de presentator werd gevraagd voor te doen hoe hij zijn slachtoffers verkrachtte. De gast deed dit met behulp van een pop. De host, Yves de Mbella, is vanwege de uitzending voor dertig dagen geschorst.

Het besluit om De Mbella te schorsen werd genomen door de Ivoriaanse communicatieraad, die in een verklaring liet weten dat het onderdeel van de uitzending onder meer verkrachting vergoelijk en de waardigheid van vrouwen aantast.

De uitzending, die maandag te zien was, veroorzaakte een golf van verontwaardiging in Ivoorkust. Het incident leidde tot een petitie waarin ertoe werd opgeroepen de verantwoordelijke presentatoren te straffen. De petitie werd door in totaal 37.500 mensen ondertekend.

De Mbella heeft via Facebook zijn excuses aangeboden. "Het spijt me oprecht dat ik iedereen heb geschokt terwijl ik probeerde het bewustzijn te vergroten", schrijft hij. "Ik heb een fout gemaakt." Ook de tv-zender die het programma uitzond heeft excuses aangeboden.