Anastasia Vasilyeva, de arts van de Russische Kremlin-criticus Alexei Navalny, is woensdag in Moskou opgepakt. Het is niet duidelijk waarom ze is gearresteerd.

Vasilyeva is voorzitter van de Russische artsenvakbond Alliance of Doctors. De oogarts wordt ervan beschuldigd in januari protesten tegen de Russische coronamaatregelen te hebben aangezwengeld. Het is onbekend of haar arrestatie hiermee te maken heeft.

Oleg Stepanov, een medestander van Navalny, deelde via Telegram beelden van de arrestatie. In de video is te horen dat Vasilyeva om haar vrijlating vraagt.

In april werd Vasilyeva samen andere medici door de Russische politie gearresteerd. De aanhangers protesteerden voor de ingang van Navalny's strafkolonie in Pokrov, omdat zij meer informatie over zijn toestand willen.

Navalny werd vorig jaar in augustus met vergiftigingsverschijnselen in het ziekenhuis opgenomen. Volgens westerse bronnen zat de Russische geheime dienst FSB achter de vergiftiging van de politieke tegenstander van de Russische president Vladimir Poetin.