Achtduizend Afghaanse vluchtelingen mogen zich permanent in het Verenigd Koninkrijk vestigen. Het gaat om mensen die in Afghanistan nauw hebben samengewerkt met Britse overheidsdiensten.

De regeling geldt volgens Britse media voor ruim acht- van de ruim vijftienduizend Afghanen die sinds 13 augustus naar het land zijn gekomen. Voor deze groep gold voorheen een maximale verblijfsduur van vijf jaar.

De Britse premier Boris Johnson kondigde zondag 'Operatie Warm Welkom' aan. Die operatie houdt onder meer in dat de Afghaanse vluchtelingen nooit meer naar een ander land hoeven te verhuizen en dat ze zonder beperkingen op zoek kunnen naar een baan. Volgens de regering krijgen ze de "zekerheid en stabiliteit" om hun levens opnieuw op te bouwen en de kans om in de toekomst het staatsburgerschap te verwerven.

"We zijn enorm veel verschuldigd aan degenen die met de strijdkrachten in Afghanistan hebben gewerkt en ik ben vastbesloten dat we hen en hun families de steun geven die ze nodig hebben om hun leven hier in het VK weer op te bouwen", aldus Johnson.

De regering gaat er onder meer voor zorgen dat de Afghanen toegang hebben tot de zorg en kinderen zo snel mogelijk naar school kunnen. Ook krijgen ze een coronavaccin aangeboden. Meer dan zevenhonderd Afghanen die uit quarantaine zijn, hebben hun eerste prik gehad.