Het parlement van de Amerikaanse staat Texas heeft dinsdag een nieuwe kieswet aangenomen die het voor sommige bevolkingsgroepen lastiger maakt om een stem uit te brengen. Naar verwachting zal de Republikeinse gouverneur Greg Abbott van de staat de wet spoedig ondertekenen.

Zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat van de staat - beide gecontroleerd door Republikeinen - keurden de maatregel goed. Die behelst onder meer een verbod op drive-through en 24-uurs stemlocaties en de toevoeging van nieuwe identificatievereisten voor stemmen per brief.

Drive-through en 24 uur per dag stemmen waren innovaties die werden doorgevoerd in het grootstedelijk gebied van Houston, waar veel mensen van kleur wonen, bij de verkiezingen van afgelopen november. De maatregelen zouden medeverantwoordelijk zijn geweest voor de recordopkomst in het gebied.

Ook in andere door Republikeinen gecontroleerde staten, waaronder Florida en Georgia, is soortgelijke wetgeving doorgevoerd. Steeds verwijzen de Republikeinen daarbij naar de bewering van voormalig president Donald Trump dat kiezersfraude hem de verkiezingen van november heeft gekost.

Democraten: deze wet treft veel kiezers van kleur

De goedkeuring van de wet kwam nadat tientallen Democratische wetgevers op 12 juli de staat ontvluchtten om het wetgevende quorum te breken, waardoor de goedkeuring ervan meer dan zes weken werd uitgesteld. De Democraten stelden dat de nieuwe wet kiezers van kleur onevenredig belemmert.

Staatssenator Juan Hinojosa, een Democraat, noemde het wetsvoorstel "het laatste hoofdstuk is in een racistische erfenis van Amerikaanse kiezersonderdrukking", die wordt "uitgerold zodra minderheden aan de macht dreigen te komen".

Tegenstanders stappen naar de rechter

Volgens de recentste volkstelling is de Latino-bevolking in Texas inmiddels bijna gelijk aan die van niet-Latino blanken. De verwachting is dat de Latino-bevolking al in 2022 in de meerderheid zal zijn.

Democratische vertegenwoordiger Trey Martínez zei dat tegenstanders van de nieuwe kieswet de strijd in de rechtbank zullen voorzetten. "Deze wet is met maar één doel geschreven: bepaalde mensen ervan weerhouden te stemmen", zei Martínez. "Zodra de gouverneur dit in de wet ondertekent, zal het op hevig verzet stuiten in federale rechtbanken."