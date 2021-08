Een 71-jarige man uit de Amerikaanse staat Louisiana is vermist nadat hij tijdens een overstroming werd aangevallen door een alligator.

Het incident vond plaats in een buitenwijk van New Orleans, de grootste stad in Louisiana. De zuidelijke staat wordt momenteel geteisterd door overstromingen als gevolg van orkaan Ida.

De man stond vlak bij zijn huis in het hoge water dat door de straten stroomde, waarna zijn vrouw zag hoe hij werd aangevallen door de alligator. Volgens de plaatselijke sheriff slaagde de vrouw erin haar echtgenoot uit het water te trekken en hem te redden van het dier.

Vanwege de forse verwondingen van de man, ging de vrouw in een kano op zoek naar medische hulp. Toen ze weer terugkwam, was haar man verdwenen.

De politie is met meerdere boten en andere voertuigen op zoek naar de man, die echter nog niet gevonden is. De sheriff waarschuwt mensen om ook na het noodweer voorzichtig te blijven in overstroomde gebieden, aangezien wilde dieren door het water dichter naar de steden gedwongen kunnen worden.

Ida kwam afgelopen weekend aan land in Louisiana. De orkaan zorgde er al voor dat miljoenen huishoudens zonder stroom en stromend water kwamen te zitten. Tot nu toe vielen er twee doden, maar gouverneur John Bel Edwards verwacht dat dat aantal nog verder oploopt.