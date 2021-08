Nederlandse Afghanen die in Kaboel zijn achtergebleven, krijgen ondanks herhaaldelijke pogingen geen contact met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wie belt of mailt krijgt geen antwoord. CDA-Kamerlid Derk Boswijk noemt het "onbegrijpelijk" dat is verzuimd een extra callcenter op te zetten. Ondertussen wordt de situatie van de achterblijvers steeds nijpender.

Tijdens een overleg in de Tweede Kamer op 18 augustus beloofde demissionair minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken dat met alle mensen op de evacuatielijsten contact zou worden onderhouden. Maar in de praktijk lijkt daarvan weinig terecht te komen.

Volgens ex-AIVD-agent Guido Blaauw is het contact onmogelijk geworden vanaf het moment dat diplomaten en militairen vorige week donderdag voortijdig het vliegveld van Kaboel verlieten.

Blaauw maakt samen met anderen deel uit van een appgroep waarmee contact wordt onderhouden met 29 in Kaboel gestrande paspoorthouders. "Het lijkt wel of het ministerie is stilgevallen," zegt Blaauw. "Ze hebben niemand meer iets laten weten. En als mensen mailen krijgen ze een out-of-officereply. Ook als wij hier in Nederland proberen contact op te nemen, krijgen we geen gehoor."

'Contact moet worden hersteld'

"Hoe is dit nou toch mogelijk. Je moet toch persoonlijk contact onderhouden met Nederlanders die in nood verkeren", zegt PvdA-Kamerlid Kati Piri. "Dat contact moet hersteld worden, het is essentieel dat contact wordt onderhouden met iedereen die op die evacuatielijsten staat."

De observaties van Blaauw over de onbereikbaarheid van het ministerie van Buitenlandse Zaken worden bevestigd door CDA-Kamerlid Derk Boswijk. De afgelopen twee weken zette hij zich dag en nacht in om evacuaties mogelijk te maken. Hij zit in dezelfde appgroep als Blaauw.

Tien dagen geleden beklaagde hij zich er tegen NU.nl ook al over dat de contacten met mensen op evacuatielijsten moeizaam verliepen. Hij zei toen: "Het is zo belangrijk dat je te horen krijgt van iemand van vlees en bloed: 'we weten dat je bestaat, het kan misschien lang duren, maar het komt goed'. Maar dat gebeurt dus niet."

In een commissiedebat op 17 augustus pleitte Boswijk voor het inrichten van een extra callcenter om de contacten met alle mensen op evacuatielijsten goed te laten verlopen. Maar twee weken later blijkt de situatie nog steeds niet verbeterd. "Minister Kaag verzekerde me dat iedereen zou worden gebeld. En nu zijn er dus nog steeds Nederlandse staatsburgers die niemand te pakken krijgen. Onbegrijpelijk."

Ook ambassade in Pakistan onbereikbaar voor evacués

Volgens Boswijk speelt het probleem niet alleen in Kaboel maar ook in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad, waar een onbekend aantal evacués is gestrand.

Boswijk: "Die mensen heb ik doorgestuurd naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Die werden doorgestuurd naar de ambassade in Pakistan, maar ook daar krijgen ze niemand te pakken."

De CDA'er wil dat de terugtrekking en evacuatie wordt geëvalueerd door een onafhankelijke commissie. Boswijk: "Zo moet duidelijk worden wie wat deed of misschien juist niet deed. Alleen zo kan worden voorkomen dat er ooit nog zulke grove fouten worden gemaakt. Daarbij zal er ook politieke verantwoording moeten worden afgelegd."

Situatie van achterblijvers in Kaboel wordt nijpend

Ondertussen wordt de situatie van de in Kaboel verblijvende paspoorthouders steeds nijpender aldus Blaauw. "Een aantal van hen komt echt in de problemen: voedsel is niet goed beschikbaar en mensen hebben geen beltegoed meer. We krijgen nummers van de mensen bij wie ze in huis zitten."

Onder de groep van 29 paspoorthouders zijn mensen die dringend behoefte hebben aan antibiotica. Volgens Blaauw hebben mensen hun benen opengehaald toen ze bij het vliegveld door een open riool moesten klimmen om bij het zogenaamde Holland Point te komen, de plek waar mensen door Nederlandse militairen konden worden binnengelaten. "Gelukkig hebben we voor een persoon bij wie ernstige ontstekingen waren ontstaan medicijnen kunnen regelen."

Volgens Blaauw zijn er ook mensen met ontstoken blaren onder hun voeten. "Die blaren hadden ze gekregen omdat ze urenlang hadden gelopen. Vervolgens springen die - en dan ga je in dat vieze rioolwater, dan krijg je ontstekingen."