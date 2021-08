Het halve metrosysteem van New York is in de nacht van zondag op maandag (lokale tijd) getroffen door een stroomstoring, meldt persbureau AP. In totaal werden zeker tachtig treinen door de storing getroffen, waardoor honderden reizigers strandden.

De storing duurde een van 21.00 tot 1.30 uur. Gouverneur Kathy Hochul van New York legde uit dat kort na de storing een back-upsysteem in werking trad, maar dat het niet lukte om de systemen weer "normaal" te activeren. Voor zover Hochul weet is deze "samenkomst van omstandigheden" nooit eerder voorgekomen.

Herstelwerkzaamheden werden vertraagd doordat twee passagiers van een stilstaande trein waren uitgestapt en hun weg over het spoor vervolgden, in plaats van op de Metropolitan Transportation Authority (MTA) te wachten.

Hochul benadrukte dat dit absoluut niet toegestaan is. "Het is gevaarlijk en heeft vertraging van het herstelproces tot gevolg", legde ze uit. Hochul zei een "grondig onderzoek" naar de storing te willen laten uitvoeren.