Heel de Amerikaanse stad New Orleans zit in het donker, nadat de stroom is uitgevallen door de gevolgen van orkaan Ida en het daar avond is geworden. In heel de staat Louisiana zitten al bijna een miljoen huishoudens zonder stroom, meldt de website Power Outage.

CNN meldt in de nacht van zondag op maandag het, voor zover bekend, eerste dodelijke slachtoffer van Ida in de VS. In de county Ascension Parish is volgens de sheriff iemand overleden aan de verwondingen van een vallende boom.

De storm is iets in kracht afgenomen en is nu een van de derde categorie op een schaal van vijf. Ida trekt verder richting het noorden, het binnenland in.

De windsnelheden zijn gezakt naar zo'n 200 kilometer per uur. Toen de orkaan aan land kwam in de buurt van Port Fourchon, ging het om windsnelheden van ongeveer 240 kilometer per uur. Veel bomen zijn door de wind omgevallen.

Behalve met hoge windsnelheden krijgen de bewoners van de Mississippi-delta te maken met extreme regenval en stormvloeden waardoor grote gebieden onder water kunnen komen te staan. De wind kan het het water opstuwen tot 5 meter boven het normale niveau. Daar komen dan nog golven overheen.

Reddingswerkers pas maandag in actie

Volgens de gouverneur van Louisiana, John Bel Edwards, kunnen reddingswerkers pas maandagochtend (lokale tijd) de gebieden bereiken die het zwaarst zijn getroffen door de stormvloeden. Zolang Ida nog over de kustgebieden raast, is het te gevaarlijk voor de helpers om te gaan, zei Edwards.

President Joe Biden bracht een kort bezoek aan het hoofdkwartier van het nationale agentschap voor rampenbestrijding (FEMA) in Washington. "Zodra de storm voorbij is, zullen we het volledige vermogen van het land inzetten voor redding en herstel", beloofde hij. Biden vreest dat de verwoestingen "immens" zullen zijn. "We bereiden ons voor op het ergste."

FEMA heeft 2,5 miljoen maaltijden, 3 miljoen liter drinkwater en 64 generatoren in de regio klaarstaan. Ook honderden hulpverleners, negentig ziekenwagens, acht ambulancevliegtuigen en zeven helikopters zijn paraat.

Zestien jaar geleden richtte orkaan Katrina grote schade aan

In Louisiana zelf zijn ongeveer vijfduizend reservisten van de Nationale Garde opgeroepen. Verder zijn honderden bergingsexperten uit het gehele land gemobiliseerd. De kustwacht houdt helikopters en boten klaar. Ook het Amerikaanse leger bereidt zich voor op een hulpoperatie.

Het is zondag precies zestien jaar geleden dat New Orleans werd getroffen door orkaan Katrina, een van de zwaarste natuurrampen in de Amerikaanse geschiedenis. New Orleans stond toen voor 80 procent onder water. Meer dan 1800 mensen kwamen door het natuurgeweld om het leven. De schade liep op tot in de miljarden dollars.