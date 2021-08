De drie belangrijkste rivalen voor de Duitse parlementsverkiezingen zijn zondagavond voor het eerst met elkaar op televisie in debat gegaan. De sociaaldemocraat Olaf Scholz werd middels een peiling onder kijkers uitgeroepen tot winnaar.

Naast Scholz waren Armin Laschet van het conservatieve blok CDU/CSU en Annalena Baerbock van de Groenen uitgenodigd voor de 'triel', die voor het eerst live op televisie werd uitgezonden. Laschet is bij de christendemocraten de beoogde opvolger van vertrekkende kanselier Angela Merkel, die zestien jaar het land leidde.

De drie partijleiders kruisten voor het eerst de degens in de aanloop naar de verkiezingen. De komende weken volgen nog meer 'triels'. 26 september gaan de Duitsers naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Er was met spanning naar het debat uitgekeken, want in de opiniepeilingen doen Scholz, Laschet en Baerbock praktisch niet voor elkaar onder.

De SPD heeft in de peilingen ongeveer 23 procent van de kiezers achter zich. De CDU/CSU staat op 22 procent en is nu voor het eerst in vijftien jaar minder populair dan de sociaaldemocraten. De Groenen kunnen op 18 procent van de stemmen rekenen.

Vooral de populariteit van de Groenen is opvallend. De vorige verkiezingen ging het steeds tussen de christendemocraten en de sociaaldemocraten.

Baerbock ging tijdens het debat dan ook in de aanval. Het Groenen-kopstuk verweet de huidige grote coalitie van CDU/CSU en SPD een beleid van afwachten, waardoor Duitsland er niet op vooruit is gegaan. Ze wil het land vernieuwen en klimaatneutraal maken.