De zeer krachtige orkaan Ida heeft zondag de zuidkust van de Verenigde Staten bereikt. In de staat Louisiana kwamen al snel honderdduizenden mensen zonder stroom te zitten.

Bij aankomst aan de kust was de storm bijna een orkaan van de vijfde en hoogste categorie. In de komende uren zullen zeer krachtige stormwinden met snelheden tot mogelijk 250 kilometer per uur het zuiden van de VS teisteren.

In het zuidoosten van de staat Louisiana, waar Ida aan land kwam, kwamen door de storm zo'n 400.000 huishoudens al snel zonder stroom te zitten. In de stad Houma raakte een dak een elektriciteitstoren, nadat het door de harde wind van een huis werd geblazen. In Galliano werd een deel van het dak van een ziekenhuis weggeblazen.

Pas in de nacht van zondag op maandag, Nederlandse tijd, zal de orkaan in kracht afnemen. Ida geldt als een van de krachtigste stormen ooit in de VS en wordt vergeleken met Katrina, de orkaan die in 2005 in New Orleans aan achttienhonderd mensen het leven kostte en voor 176 miljard dollar (ongeveer 150 miljard euro) aan schade aanrichtte.

Behalve met hoge windsnelheden krijgen de bewoners van de Mississippi-delta te maken met extreme regenval en stormvloeden waardoor grote gebieden onder water kunnen komen te staan. De wind kan het het water opstuwen tot 5 meter boven het normale niveau. Daar komen dan nog golven overheen.

Daarnaast valt in grote delen van het zuiden van Louisiana naar verwachting 300 tot 500 millimeter regen. Dat is de helft van wat normaal in een heel jaar in Nederland valt. Vanwege het gevaar geldt een evacuatiebevel voor de kustgebieden van Louisiana.

Reddingswerkers pas maandag in actie

Volgens de gouverneur van Louisiana, John Bel Edwards, kunnen reddingswerkers pas maandagochtend (lokale tijd) de gebieden bereiken die het zwaarst zijn getroffen door de stormvloeden. Zolang Ida nog over de kustgebieden raast, is het te gevaarlijk voor de helpers om te gaan, zei Edwards.

De kustgebieden ten zuidwesten van de stad New Orleans zullen in eerste instantie alleen per helikopter bereikbaar zijn. De meeste bewoners lijken zich op tijd in veiligheid gebracht te hebben, aldus de gouverneur.

President Joe Biden bracht een kort bezoek aan het hoofdkwartier van het nationale agentschap voor rampenbestrijding (FEMA) in Washington. "Zodra de storm voorbij is, zullen we het volledige vermogen van het land inzetten voor redding en herstel", beloofde hij. Biden vreest dat de verwoestingen wellicht "immens" zullen zijn. "We bereiden ons voor op het ergste."

FEMA heeft 2,5 miljoen maaltijden, 3 miljoen liter drinkwater en 64 generatoren in de regio klaar staan. Ook honderden hulpverleners, negentig ziekenwagens, acht ambulancevliegtuigen en zeven helikopters zijn paraat.

In Louisiana zelf zijn ongeveer 5000 reservisten van de Nationale Garde opgeroepen. Verder zijn honderden bergingsexperten uit het gehele land gemobiliseerd. De kustwacht houdt helikopters en boten klaar. Ook het Amerikaanse leger bereidt zich voor op een hulpoperatie.